СУХУМ, 24 сентября. /ТАСС/. Тысячи людей пришли в Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанбы в Сухуме, чтобы проститься с видным общественным и государственным деятелем, ученым-кавказоведом, писателем Станиславом Лакобой, передает корреспондент ТАСС. Он трагически погиб в возрасте 72 лет, попав в ДТП из-за сердечного приступа.

Среди тех, кто пришел попрощаться с известным ученым, соавтором "Истории Абхазии", были президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, представители научной и творческой интеллигенции, общественных организаций и партий, религиозные деятели, студенты, школьники.

"Сегодня Абхазия прощается с достойным сыном, ветераном национально-освободительного движения, видным государственным, политическим и общественным деятелем, профессором Абхазского госуниверситета, кавалером ордена "Ахьдз-апша" ("Честь и слава") второй степени, лауреатом государственной премии им. Гулии, заслуженным деятелем культуры Абхазии Станиславом Зосимовичем Лакобой. Он оставил заметный след в современной истории Абхазии. Деятельность Лакобы охватывала широкий спектр политических, научных и общественных сфер, что позволило внести существенный вклад в формирование абхазской государственности", - сказал на траурном митинге премьер-министр Абхазии Владимир Делба.

Настоящий патриот Абхазии

По словам политика и общественного деятеля Сократа Джинджолии, Лакоба отличался обостренным чувством справедливости, "он не переносил фальши, лжи, не умел льстить, лицемерить". "Для него, как настоящего патриота Абхазии, были важнее всего интересы Абхазии, он не понимал тех, для кого должность любого уровня является инструментом для достижения личных целей, он исповедовал другие ценности", - сказал Джинджолия.

Директор Центра социальных и экономических исследований Олег Дамениа отметил, что в лице Лакобы Абхазия лишилась "тонкого и проницательного мыслителя с широким диапазоном миропонимания, обладавшего необычным творческим даром". Дамениа подчеркнул, что собранный Лакобой источниковедческий материал бесценен, тем более после сожжения войсками Госсовета Грузии в 1992 году государственного архива Абхазии.

Близкий друг Лакобы и депутат первого созыва парламента Абхазии Даур Барганджия отметил, что Станислав Зосимович занимал много разных должностей и самой первой была должность заместителя председателя Верховного совета Абхазии, и "Владислав Григорьевич (Ардзинба, первый президент Абхазии - прим. ТАСС) практически ни одного сколь важного решения не принимал, не посоветовавшись со Станиславом". "Это говорит о том, что его могучий потенциал ценили все, при этом он всегда оставался бескорыстным человеком, никогда не держался ни за какую должность, имел авторитет в народе и потому имел авторитет во власти тоже. Если бы Станислав имел возможность высказать свое последнее желание, к сожалению, он умер скоропостижно, он бы обратился к народу и попросил бы одно - в конце концов открыть музей Нестора Лакобы (первого руководителя советской Абхазии - прим. ТАСС), - полагает Барганджия.

Станислава Лакобу похоронили в родовом селе Лыхны Гудаутского района рядом с родителями.