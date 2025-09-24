Кириенко: ежегодный рост кибератак на инфраструктуру РФ составляет 25-30%

Заместитель руководителя администрации президента РФ напомнил о недавней атаке на систему Центральной избирательной комиссии

НАХАБИНО /Московская область/, 24 сентября. /ТАСС/. Ежегодный рост кибератак на критическую инфраструктуру России составляет 25-30%, в первом полугодии 2025 года зафиксировано 63 тыс. атак. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на Российском интернет-форуме.

"Количество атак на критическую инфраструктуру у нас за последние годы увеличилось в десятки раз. Ежегодный рост кибератак составляет примерно 25-30% прироста каждый год. Только в первом полугодии 2025 года зафиксировано 63 тысячи атак на критическую инфраструктуру нашей страны. Только что проходили выборы. Такая беспрецедентная атака с попыткой обрушить систему Центральной избирательной комиссии, систему дистанционного электронного голосования. Не удалось, но попытка была довольно серьезная", - сказал Кириенко.

Он обратил внимание, что проделанная большая работа по формированию реальной системы цифрового суверенитета РФ требует постоянной поддержки. "В первую очередь, кадровой поддержки. То, что у нас престиж профессии [в цифровом сегменте] растет много лет, растут конкурсы в высшие учебные заведения, уровень квалификации специалистов российских бесспорно является одним из высочайших в мире", - подчеркнул Кириенко.

Российский интернет-форум (РИФ-2025), проходит с 24 по 26 сентября. ТАСС - генеральное информационное агентство - партнер РИФ-2025.