Без воды остается улица Совхозная

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Авария на участке водоканала в Славянске-на-Кубани устранена, постепенно производится заполнение городского водозабора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский.

Согласно открытым источникам, в городе проживает около 61 тыс. человек. Ранее со ссылкой на Синяговского сообщалось, что в связи с произошедшей аварией на улице Новой водоснабжение в Славянске-на-Кубани временно остановлено.

"Водоснабжение в городе восстановлено. Без воды остается улица Совхозная, где проводятся работы по замене напорного коллектора. Жителям этой улицы обеспечен подвоз воды. Заполнение городского водозабора производится постепенно", - написал глава района.

Он добавил, что в случае необходимости подвоза воды население может обращаться в администрацию округа с заявками.