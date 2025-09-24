ВГТРК планирует экспериментировать с ИИ в части производства контента

Генеральный директор телеканала "Россия-1" Антон Златопольский сообщил, что в ближайшее время в эфире появится эксперимент, связанный с использованием искусственного интеллекта

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) планирует экспериментировать с искусственным интеллектом (ИИ) в части производства контента. Об этом сообщил генеральный директор канала "Россия-1", первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский на конференции Национального рекламного альянса.

"Безусловно, используется искусственный интеллект. По большому счету, сегодняшний уровень развития искусственного интеллекта позволяет использовать его во множестве рутинных дел. У нас сейчас проводится один эксперимент достаточно любопытный, который в ближайшие несколько месяцев появится в эфире. Он будет достаточно интересный, яркий и необычный, связан с использованием искусственного интеллекта в производстве праймового продукта", - рассказал он.

Как отметил Златопольский, ВГТРК не может позволить себе экстремальный эксперимент с ИИ в силу большой аудитории. "Мы, скажем так, не опережаем прогресс, но точно не отстаем в этом смысле", - заключил он.