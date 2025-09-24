Для аграриев подтверждена поставка порядка 16 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина

БЕЛГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Ситуация с запасом топлива в Белгородской области стабильная. Для аграриев до декабря подтверждена поставка порядка 16 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина, сообщил журналистам первый заместитель губернатора региона Илья Пономарев.

"Ситуация с топливом в Белгородской области остается стабильной, мы контролируем объемы запаса топлива для того, чтобы снабжение всех категорий групп потребителей оставалось стабильным. Отдельной задачей является топливообеспечение сельхозпредприятий, потому что это вопрос продовольственной безопасности страны", - сказал он.

По словам Пономарева, заявки властей на сентябрь, октябрь и ноябрь в общем объеме до 16 тыс. тонн дизельного топлива и 5 тыс. тонн бензина подтверждены крупными поставщиками. "Естественно, снабжение топливом Белгородской области как приграничного, прифронтового района стоит на особом контроле в Министерстве энергетики Российской Федерации. Мы с коллегами на постоянной связи и делаем все для того, чтобы обеспечить полноценное снабжение Белгородской области топливом в полном объеме, закрыть потребности специальных служб, и предприятий, и жителей области", - добавил он.