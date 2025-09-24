В учреждение приняли более 300 человек

САРАТОВ, 24 сентября. /ТАСС/. Школа технологического лидерства начала работать в Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского (СГУ). В нее принято более 300 человек, сообщил ТАСС директор школы Денис Терин.

Открытие состоялось в рамках VI Международной конференции "Наука будущего" и X Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего - наука молодых". Мероприятие, организованное Минобрнауки России, продлится на площадке СГУ до 26 сентября.

"Принято порядка 320 человек. <…> Это будет проектная деятельность, мотивационная. Они будут окунаться в передовые научные исследования. Причем, это будет на простом, понятном, доступном языке", - сказал собеседник агентства.

Школа станет пилотным проектом для саратовских учеников технологических классов в рамках программы "Приоритет-2030". По словам Терина, школьники смогут узнать, например, как собрать модель Вселенной, как построить космический корабль, как создать новый материал. Будет уделяться внимание химии, физике, биологии, информатике.

На открытии собравшихся поприветствовал замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский. "Я вам хочу пожелать не растерять любознательность - это, наверное, самое ценное, что у вас сейчас есть. Постарайтесь сохранить ее и пронести через все длинные и насыщенные ваши года", - отметил он.

По информации СГУ, в форуме "Наука будущего - наука молодых" примут участие более 600 человек: российские и иностранные исследователи, ведущие ученые - победители программы мегагрантов Минобрнауки РФ, руководители мировых научных школ, а также талантливая молодежь - финалисты Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. В этом году главная тема мероприятия - "Искусственный интеллект и человек: гуманитарный вызов технологической эпохи". За время работы форума состоится более 50 мероприятий - пленарных заседаний, стратегических сессий, круглых столов и мастер-классов.