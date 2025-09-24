Сергей Аксенов пожелал Ольге Курлаевой успехов и плодотворной работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Помощником главы Республики Крым назначена бывшая журналистка ВГТРК Ольга Курлаева, сообщил Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"В единой крымской команде пополнение. На должность помощника главы Республики Крым назначена Ольга Евгеньевна Курлаева, которая много лет являлась специальным корреспондентом ВГТРК, объективно освещая события как в Крыму, так и в зоне специальной военной операции", - написал он.

Глава республики пожелал Курлаевой успехов и плодотворной работы.