В региональной администрации прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба

ОРЕЛ, 24 сентября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил усилить меры безопасности при проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства и 108-й годовщине Октябрьской революции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня в региональной администрации состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии в Орловской области и оперативного штаба в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков поручил обеспечить безопасность при проведении в Орловской области мероприятий, посвященных Дню народного единства", - сказано в сообщении.

Глава региона напомнил, что неделю назад Орловская область простилась с сотрудниками Росгвардии, которые погибли при разминировании железнодорожных путей. "Ценой собственной жизни росгвардейцы не допустили крушения поездов, гибели и ранения сотен людей. Данный случай подтверждает одно - мы с вами боремся не просто с угрозами, а предотвращаем реальные преступления врага, который давно встал на путь террора и диверсий. Поэтому требуется максимальная бдительность, а также готовность сил и средств", - цитирует пресс-служба губернатора.

На совместном заседании антитеррористической комиссии и оперштаба рассмотрели ход реализации плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2024-2028 годы и озвучили результаты выполнения поручений в сфере антитеррористической защищенности.