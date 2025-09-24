Размер компенсации составляет 6 900 рублей на каждого члена семьи, сумма материальной помощи - 4 600 рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около 4 тыс. приемных семей Московской области с начала текущего года получили компенсацию расходов за отдых или материальную помощь к отпуску. Общая сумма выплат составила около 20 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Компенсация на отдых позволяет приемным семьям более свободно планировать отпуск и создавать для детей комфортные условия. В этом году такой поддержкой уже воспользовались почти 4 тыс. детей из приемных семей", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что приемные семьи могут оформить компенсацию расходов за отдых или материальную помощь в МФЦ или на региональном портале госуслуг электронно. Размер компенсации составляет 6 900 рублей на каждого члена семьи, сумма материальной помощи - 4 600 рублей. С начала года общая сумма выплат составила почти 20 млн рублей.