На площади более 500 кв. м разместили свыше 200 подлинных раритетов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект "80 лет под знаком Победы" открылся в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент ТАСС. Над экспозицией работали 15 партнеров, в числе которых информационное агентство России ТАСС, представившее архивные и современные фотографии из своего медиабанка.

"Мы представляем достижения великой страны и ее народа, победившего нацизм, возродившего державу и приумножившего ее мощь. В год 80-летия Победы крайне важно рассказать о могучем поколении, дух которого не сломили тяготы военного времени, жертвы и потери. <…> Экспозиция наглядно демонстрирует выдающиеся успехи в атомной промышленности, освоении космоса, строительстве, спорте и культуре", - сказал во время торжественного открытия генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Он добавил, что в экспозицию вошло свыше 200 раритетов, которые расположились на площади более 500 кв. м. "Этот масштабный проект не состоялся бы без наших партнеров. <…> Все прониклись идеей выставки и поделились с нами своими бесценными артефактами. Огромное всем спасибо. Этот проект силен единством всех, кто к нему причастен", - подчеркнул Школьник.

На выставке представлено 88 архивных и современных кадров из медиабанка ТАСС, которые иллюстрируют ключевые события истории страны - от масштабного жилищного строительства и освоения целины до Олимпиады-80 и Фестиваля молодежи 1985 года, от функционирования орбитальной станции "Мир" до возведения Крымского моста и других значимых событий. "В прошлом году агентство ТАСС отметило свое 120-летие. Мы хорошо понимаем, что такое история и как скрупулезно необходимо ее фиксировать. Это важно не только для нынешнего поколения, но и для будущего. Особенно актуально это звучит в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Я уверен, что выставка, которая открывается сегодня, станет очередным вкладом в наше общее дело", - подчеркнул заместитель генерального директора ТАСС Михаил Петров. Он также отметил, что экспозиция стала прологом предстоящего в 2026 году юбилея - 1 февраля исполнится 100 лет Фотохронике ТАСС, фотокорреспонденты которой создали документальную фотолетопись достижений России. Михаил Петров выразил надежду на то, что представленные на выставке кадры помогут посетителям не только заинтересоваться событиями прошлого, но и в полной мере ощутить гордость за страну.

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

Гости музея смогут увидеть плащ ученого Сергея Королева, вещи строителей Байкало-Амурской магистрали, макеты атомных и гидроэлектростанций, первые отечественные ЭВМ, театральные костюмы и олимпийскую символику, а также медали сборной России по шахматам. По словам двукратного олимпийского чемпиона по хоккею и трехкратного обладателя Кубка Стэнли, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, все эти предметы наглядно демонстрируют мощь страны. "Безусловно, такие выставки не могут не трогать людей. Наглядная агитация - это, наверное, лучший способ для молодежи узнать историю своей страны", - добавил он.

"Эта выставка - одно из самых ярких впечатлений за последние годы. Александр Яковлевич [Школьник] провел меня по этому грандиозному пространству, и то, что я увидела, - это воспроизведение всей нашей страны. Мы можем увидеть, какой путь восстановления прошла наша страна", - поделилась эмоциями после просмотра экспозиции народная артистка РСФСР, диктор телевидения и радио Анна Шатилова. А заместитель гендиректора Роскосмоса Сергей Крикалев обратил внимание на то, что многие достижения после Победы в Великой Отечественной войне сыграли ключевую роль в развитии России сегодня. "Действительно, было сделано много, и все это основывается на той Победе, которая была одержана в 1945 году", - резюмировал он.

Партнеры проекта

Во время торжественного открытия генеральный директор музея "Атом" Елена Мироненко отметила, что в этом году Россия празднует и 80-летие атомной промышленности. "Я вижу здесь много школьников и студентов. Наш народ - это народ изобретателей. Мы умеем мечтать и превращать фантазии в реальность. Среди вас могут быть те, кто станет великими учеными, развивая не только атомную промышленность, но и заглядывая за горизонт новых ядерных технологий. Эти технологии способствуют освоению дальнего космоса и революционизируют ядерную медицину. Я очень благодарна Музею Победы за возможность рассказывать об этом молодым людям, которые приходят к вам в гости", - сказала она.

Обращаясь к молодому поколению, генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов отметил, что им есть чем гордиться. "Победами ваших прадедов и дедов, а также тем наследием, которое они оставили нам. Надеюсь, что через 20-30 лет мы проведем такую же выставку в Музее Победы, где будут представлены ваши достижения. Чтобы ваши дети и внуки также гордились вами", - выступил он перед собравшимися.

Депутат Госдумы, летчик-космонавт РФ, Герой России Елена Серова добавила, что проект выполняет важную миссию - передачу будущим поколениям знания о том, кто они такие. "И том, что их страна является величайшей в мире и будет оставаться таковой", - уточнила Серова.

Партнерами проекта также стали Музей Большого театра России, Музей современной истории России, Государственный музей спорта, Музей космонавтики в Москве, Музей транспорта Москвы, Мосгортранс, Музей микроэлектроники АО "Ангстрем", медиахолдинг "Комсомольская правда", ФГУП "Росморпорт", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ), Федерация шахмат России. Экспозицию можно будет посетить до 10 ноября 2025 года.

​​​​​ТАСС - генеральный информационный партнер и участник экспозиции.