МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Специальная номинация Всероссийского конкурса "СМИротворец" в 2025 году посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Заявки на участие принимаются до 1 октября, сообщили в пресс-службе конкурса.

"XVII Всероссийский конкурс "СМИротворец" проводится в номинациях: "Телевидение", "Печать", "Интернет", "Этнозвук" (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), "Детские и молодежные СМИ". Специальная номинация "СМИротворца-2025" - "Нация победителей", посвященная Году защитника Отечества и 80-летию Победы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках номинации "Блоги" рассматриваются работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ. Начинающие журналисты, студенты профильных факультетов вузов, состязаются в специальной номинации "Поколение мультимедиа".

Заявки на участие в конкурсе принимаются от СМИ и блогеров, освещающих тему межнациональных и этноконфессиональных отношений, до 1 октября. Итоги конкурса по традиции подведут в Москве на торжественной церемония награждения победителей в конце ноября. "СМИротворец" существует не только для того, чтобы найти и наградить лучших журналистов. Хотя и это важно! С 2008 года через "СМИротворец" прошли более 130 тыс. журналистских работ, несколько сотен СМИ и блогов получили награды федерального конкурса. Конкурс создан, чтобы сделать более профессиональным освещение межнациональной темы, продвинуть ее и вывести на следующий уровень", - сказала председатель оргкомитета конкурса, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Конкурс "СМИротворец-2025" на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках государственной программы РФ "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики. ТАСС - генеральный информационный партнер конкурса.