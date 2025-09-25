Как правильно подать жалобу в Роспотребнадзор

Как составить текст обращения, выбрать адресата, отправить заявление и что делать, если в ведомстве не реагируют

Обращение в Роспотребнадзор поможет добиться справедливости во многих ситуациях. В ведомство можно пожаловаться на офлайн- и онлайн-продавцов, некачественное предоставление любых услуг, антисанитарию.

В 2024 году специалисты федеральной службы участвовали почти в 27,4 тыс. судебных дел по вопросам защиты прав потребителей. Эксперты выдали около 16,4 тыс. заключений. 87,4% подобных исков были удовлетворены. Потерпевшим присудили в общей сложности 43,3 млрд рублей, в том числе на компенсацию морального вреда.

Рассказываем, как правильно составить жалобу, когда требуется поддержка Роспотребнадзора.

Подготовительный шаг

Прежде чем обращаться в федеральную службу, нужно попытаться самостоятельно урегулировать конфликт с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Необходимо подать ему претензию в письменном виде. Роспотребнадзор имеет право провести внеплановую проверку, только если требования заявителя не были рассмотрены и удовлетворены.

Пропустить этот предварительный этап разрешается, когда речь идет об угрозе здоровью и жизни, причинении физического вреда, возникновении чрезвычайной ситуации. То есть в случае нарушения СанПиНов, правил технического регулирования.

Скажем, продажа одной бутылки просроченного кефира в магазине, которую никто не успел выпить, — это вопрос нарушений в розничной торговле, который не требует от ведомства срочной реакции. А вот отравление таким напитком в кафе — уже ситуация, связанная с некачественной организацией питания. И Роспотребнадзор может вмешаться сразу.

Как составить текст

В обращении в федеральную службу должно быть указано:

куда или кому адресован текст. Название территориального органа или ФИО и должность конкретного человека;

ваше ФИО. Анонимные письма или присланные под псевдонимом останутся без ответа;

почтовый адрес или электронная почта для ответа и уведомлений;

суть предложения, заявления, жалобы;

личная подпись;

дата составления документа.

Главное, что ожидают узнать из письма представители ведомства, — сведения, которые дадут повод провести внеплановую проверку. Старайтесь, чтобы текст был максимально информативным и как можно менее эмоциональным. Недопустимы оскорбления, нецензурная лексика, угрозы.

Если отправляете обращение онлайн, не используйте в тексте смайлики и другие значки-эмодзи. А от руки старайтесь писать максимально разборчиво, чтобы документ легко читался.

Шаблон для заявления можно поискать на сайте территориальных управлений Роспотребнадзора. Например, подобную "‎шпаргалку" опубликовали специалисты из‎ Архангельской области.

Как выбрать адресата

Обращения следует направлять в первую очередь в территориальные органы Роспотребнадзора по месту жительства либо месту нахождения организации-нарушителя. В центральном аппарате федеральной службы на письма отреагируют, если:

человек жалуется на действия или бездействие должностных лиц центрального аппарата либо руководителей территориальных органов;

ранее территориальный орган уже рассматривал обращение и ответ заявителя не устроил;

требуется получить разъяснения, как применяются законы и нормативные акты в сфере защиты прав потребителей;

у человека есть предложения по совершенствованию законодательства или деятельности Роспотребнадзора.

В противном случае из "‎центра" обращение просто "‎спустят" на места. Эффективность такая же, как когда заявитель сразу направляет письмо верному адресату. Но ‎‎будет потеряно время, так как пересылка займет около недели.

Как отправить заявление

Послать обращение в федеральную службу удобнее всего онлайн, через официальный сайт Роспотребнадзора. Для этого выделен специальный раздел с формой, которую нужно заполнить. Потребуется ввести контактный телефон и e-mail, почтовый адрес, а также выбрать из готового перечня, с каким подразделением необходимо связаться.

Но у этого способа есть некоторые ограничения. Во-первых, прежде чем откроется форма, сайт попросит обязательно авторизоваться через "‎Госуслуги".‎ Во-вторых, в окошко для самого обращения можно добавить текст длиной максимум 4 тыс. символов. И в-третьих, к письму разрешается прикрепить только один файл с приложением. Это можно обойти, собрав документы в архив формата zip или rar, но размер вложения в любом случае не должен превышать 15 Мб.

Бывает, что эти технические требования невозможно выполнить. Например, все нюансы ситуации, из-за которой человек обращается в Роспотребнадзор, не удается описать, уложившись в 4 тыс. символов. И объем приложений тоже гораздо больше дозволенного. Тогда придется действовать "‎по старинке" — отправлять пакет документов в соответствующий орган федеральной службы в бумажном виде по почте‎.

Также исключительно офлайн можно подать заявления, ходатайства, жалобы, которые связаны с судебным производством по делу об административном правонарушении.

Самый трудозатратный путь — лично прийти в общественную приемную. Их адреса и график работы публикуют на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Стоит быть готовым к тому, что, придя в назначенный день, можно попасть в очередь из желающих подать обращение или получить консультацию. На встречу с руководителем управления и его заместителем потребуется записаться заранее.

С собой во время личного приема, помимо материалов, которые подтвердят основания для жалобы, нужно не забыть взять паспорт.

Когда ждать ответ

По закону на рассмотрение письменного обращения дается 30 суток со дня регистрации. Если ведомству для ответа требуется больше времени, срок по решению руководителя органа Роспотребнадзора могут продлить. Но задержка не может превышать 30 дней. О том, что придется ждать дольше обычного, заявителя уведомят.

Ответ на онлайн-обращение придет в личный кабинет на "‎Госуслугах" или на электронную‎ почту, которую указали как контактный адрес. Если документы отправляли офлайн — обратно тоже пришлют обычное письмо.

Во время личного приема все зависит от сложности вопроса. Иногда специалист может сразу же дать все разъяснения устно. Но так бывает не всегда. Тогда можно прямо на месте составить и подать письменное заявление. Его рассмотрят в общем порядке.

Куда жаловаться на сам Роспотребнадзор

Если все правила соблюдены, а территориальный орган не реагирует, на это можно и нужно жаловаться в центральный аппарат ведомства.

Когда и это не помогает, следующая инстанция — прокуратура. К заявлению приложите копию письма, которое отправляли в Роспотребнадзор, и укажите дату обращения.

А еще всегда остается возможность подать административный иск. Их рассматривают суды общей юрисдикции и арбитражный суд. Заявление можно направить в течение трех месяцев со дня, когда были нарушены права гражданина.