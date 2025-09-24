В первую очередь к теплу подключают социальные учреждения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Жилые дома в Ленинградской области планируют подключать к теплу планомерно со следующей недели, с 29 сентября. Об этом сообщил председатель комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов на пресс-конференции.

"Мы на этой неделе планируем и обязательно выполним начало отопительного сезона по Ленинградской области в первую очередь по социально-значимым объектам. <…> Вместе с администрацией мы приняли решение в ближайшие дни эти объекты мы запустим, на следующей неделе уже планомерно запустим дома. Будем делать это плавно, теплоэнергетика - это серьезные инженерные сооружения, если резко запускать, то потом из аварий не вылезти", - рассказал он.

Традиционно в первую очередь к теплу подключают социальные учреждения: детские сады, школы, больницы и поликлиники. Следом начнется протапливание жилого фонда. К сезону готовы все 750 объектов теплоснабжения, периодическое протапливание начнется во всех районах на этой неделе.

Отмечается, что достаточным условием для запуска котельных в муниципальных районах является среднесуточная температура воздуха в 8 градусов и приказ главы администрации.