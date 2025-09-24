Бывший мэр Москвы активно помогал городу и Черноморскому флоту

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Мемориальную доску Юрию Лужкову, который будучи мэром Москвы активно помогал городу и Черноморскому флоту, открыли в Севастополе, сообщили журналистам в правительстве города.

"В Севастополе открыли мемориальную доску в честь политика, бывшего мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Инициативы Юрия Лужкова оказали неоценимое влияние на развитие Севастополя и Черноморского флота в сложные 90-е годы и начале 2000-х", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лужков помогал строить в Севастополе объекты культуры, школы и больницы. Под его патронажем построено более 2 тыс. квартир для военнослужащих Черноморского флота, реализовывались программы социально-экономической поддержки ЧФ и его личного состава. В 1999 году открыт филиал Московского государственного университета.

По данным правительства, доска размещена на стене Дома Москвы. Он стал символом исторической и культурной связи между столицей и городом-героем.

Открытию мемориала содействовал Фонд Юрия Лужкова, который работает над сохранением памяти о вкладе политика в развитие российских городов, укрепление связей между регионами и поддержку исторического наследия.