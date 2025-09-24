Еще один ушел на запасной аэродром

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Выполнение трех рейсов отменено в аэропорту Краснодара, еще один ушел на запасной аэродром из-за ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

Продолжаются корректировки в расписании Международного аэропорта Краснодар в связи с ограничениями воздушного пространства в некоторых районах Краснодарского края: отменено 3 рейса, на запасной аэродром в Минеральные Воды ушел 1 рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что по согласованию с авиационными властями аэропорт выполнил рейс в Москву.

В случае продления ограничений до 18:00 вылеты будут перенесены на завтрашний день в связи с режимом работы аэропорта (с 9:00 до 19:00) , - добавили в пресс-службе аэропорта.