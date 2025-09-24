В медиатуре участие принимают журналисты из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Международный медиатур для журналистов информационных агентств стран СНГ "Дорогами Победы", организованный информационным агентством ТАСС, завершается в Волгограде. Для каждого из участников проект стал частью личной миссии по сохранению исторической правды, сообщил на пресс-конференции заместитель генерального директора ТАСС Марат Абулхатин.

"Для каждого из участников проекта этот медиатур стал важной частью личной миссии по сохранению подвига народа Советского Союза в Великой Отечественной войне. <...> Для нас, представителей СМИ, этот медиатур очень важен, потому что сейчас на Западе идут активные попытки снизить уровень значимости победы Советского Союза. Поэтому для нас самое главное - не допустить искажения истории и правдиво, честно доносить до каждого вашего читателя истинную правду", - сказал Абулхатин.

В медиатуре участие принимают журналисты из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В Волгограде они посетили знаковые и памятные места, отдав дань уважения защитникам Сталинграда. Также участники медиатура обсудили вопросы сохранения исторической памяти на итоговой пресс-конференции.

Заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов отметил важную роль журналистов в вопросе сохранения исторической памяти. "То, что вы делаете эту работу [по сохранению исторической памяти] и доводите информацию, не допуская искажения истории, - это важный аспект. Это правильное дело. <...> Мы рады принимать медиатур в городе-герое Волгограде (Сталинграде). Мы готовы и впредь с вами работать", - сказал Шевцов.

О медиатуре

2025-й год, когда отмечается 80-летие победы в Великой Отечественной войне, объявлен в СНГ Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Для сохранения в информационном пространстве Содружества памяти о подвиге советского народа ТАСС выступил с инициативой проведения медиатура журналистов информагентств стран СНГ "Дорогами Победы".

Программа началась в Москве, где участники познакомились с мультимедийными проектами Музея Победы на Поклонной горе. Медиатур прошел по знаковым местам, названия которых в годы Великой Отечественной войны стали символами стойкости советского народа и боевой славы: Бресту, Минску, мемориальному комплексу "Хатынь", Санкт-Петербургу и Волгограду.

Международный медиатур организован ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА.