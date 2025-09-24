В Вологодской области ограничат продажу бензина подросткам

Исключение предусмотрено для несовершеннолетних старше 16 лет, которые имеют права управления мотоциклами

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вологодские парламентарии ввели запрет на продажу моторного топлива несовершеннолетним в связи с участившимися случаями дорожных аварий с участием подростков на мототехнике, он вступит в силу с 1 марта 2026 года. Исключение предусмотрено для подростков старше 16 лет, которые имеют права управления мотоциклами, сообщил председатель Вологодского заксобрания Роман Заварин.

"Розничная продажа моторного топлива несовершеннолетним будет ограничена. Исключение составляют только лица, достигшие 16 лет и имеющие права на вождение мотоцикла. Проблема стоит очень острая. Мы видим трагические происшествия [с участием подростков на мототехнике] и на территории нашего региона, и других субъектов Российской Федерации", - сказал Заварин в видеокомментарии, размещенном в его Telegram-канале.

Законодательная инициатива исходила от губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, следующий шаг - введение административной ответственности за данное нарушение, отметил спикер. "Мы надеемся, что данная мера будет способствовать тому, что родители, покупая питбайки и покупая топливо для них своим детям, будут следить за тем, где и как эта техника используется", - сообщил Заварин.

Как указано в пояснительной записке к принятому закону, он вступает в силу с 1 марта 2026 года. Согласно данным Госавтоинспекции, за последние пять лет количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта увеличилось в восемь раз, а число раненых - в 8,5 раза. Основная причина - доступность и популярность питбайков. Подростки ездят на них и по дорогам общего пользования, в том числе, за пределами населенных пунктов.