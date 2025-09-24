В Сети активно распространяются два основных фейка, связанных с национальным мессенджером: якобы принудительная установка приложения и тотальный контроль спецслужб через мессенджер, добавили в АНО "Диалог"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Национальный мессенджер Max стал мишенью для серьезной информационной атаки: с июля о нем выявлено 27 фейков и 95 тыс. их копий, сообщил генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Владимир Табак на заседании Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в рамках Российского интернет-форума.

По данным АНО "Диалог", с 11 июля 2025 года было выявлено 27 фейков и 95 тыс. их копий о национальном мессенджере Max. Суммарный охват фейкового контента составил порядка 228 млн просмотров. "Масштаб вызовов, с которыми мы столкнулись, не просто достаточно большой с точки зрения охватов, он достаточно большой с точки зрения укрепления этих тезисов в головах у аудитории разного возраста", - отметил Табак.

В Сети активно распространяются два основных фейка, связанных с национальным мессенджером: якобы принудительная установка приложения и тотальный контроль спецслужб через мессенджер, добавили в АНО "Диалог".

"Что касается первого нарратива, ярким примером стал кейс с молодым человеком из Зеленограда, которого, якобы уволили за отказ установить мессенджер. Расследование показало, что он таким образом просто попытался раскрутить свой канал, воспользовавшись громким фейковым поводом. Выяснилось, что он проживал в других странах, не работал там, где заявлял, и занимался совсем другой деятельностью. Этот кейс набрал 17 млн просмотров", - пояснили в пресс-службе.

Второй нарратив - о "тотальном контроле спецслужб". Анализ источников и времени запуска атак показал, что кампания против национального мессенджера носит неорганический характер, добавил Табак. "Сейчас стандартного опровержения уже недостаточно, так как этот нарратив глубоко закрепился в сознании части аудитории. Это наглядный пример того, как деструктивные кампания влияют на восприятие даже хороших инициатив", - заключил он.