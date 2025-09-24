Как отметили авторы инициативы от фракций "Единая Россия" и КПРФ, принятие законопроект позволит не опустить неоднозначного толкования надзорными органами содержания информации в интернете

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракций "Единая Россия" и КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность добавлять в реестр сайтов с запрещенной информацией интернет-ресурсы, которые содержат сведения о нецелевом применении закиси азота. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 15.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая посвящена реестру интернет-ресурсов, содержащих запрещенную для распространения информацию. Предусматривается, что основаниями для включения сайтов в этот реестр станет распространение ими сведений о реализации или сбыте закиси азота "не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров, продуктов питания, не для медицинского, промышленного или технического применения", а также информации, пропагандирующей нецелевое использование этого вещества.

Как отметили авторы инициативы, принятие законопроект позволит не опустить "неоднозначного толкования надзорными органами содержания информации на интернет-ресурсах, реализующих закись азота для нецелевого использования, а именно одурманивания граждан", а также позволит своевременно блокировать такие сайты.