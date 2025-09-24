Россияне не обращались в генконсульство РФ в Гуанчжоу в связи с тайфуном

Супертайфун "Рагаса" обрушился на остров Хайлин около 12:00 мск

ШАНХАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Граждане РФ, находящиеся на юге Китая, не обращались в российское генконсульство в Гуанчжоу за помощью в связи с тайфуном "Рагаса". Об этом ТАСС сообщил вице-консул Иван Рымарь.

"Обращений от российских граждан не было, мы не располагаем информацией о пострадавших россиянах", - сказал дипломат.

Генконсульство проинформировало, что в международном аэропорту Байюнь прошла регистрация на задержанный утром рейс из Гуанчжоу в Москву.

Супертайфун "Рагаса" обрушился на остров Хайлин городского округа Янцзян провинции Гуандун около 12:00 мск. Максимальная скорость ветра вблизи эпицентра составляла примерно 40 м/с, минимальное давление - 955 гПа (716,25 мм ртутного столба). Более 100 человек пострадали в Гонконге в результате инцидентов, связанных с тайфуном. На Тайване 14 человек погибли и десятки пропали без вести при прорыве грязевой плотины в уезде Хуалянь.