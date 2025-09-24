Замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин сообщил, что потребность в таких специалистах продолжает расти

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Около 40 тыс. специалистов по мехатронике и робототехнике нужно привлечь в профессию в ближайшие пять лет. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

"Специалистов по мехатронике и робототехнике часто называют инженерами будущего, поскольку их знания и умения являются одними из важных факторов модернизации промышленности и технологического прогресса. По мере развития технологий потребность в таких специалистах продолжает расти. Согласно кадровому прогнозу, в ближайшие пять лет необходимо привлечь в профессию почти 40 тысяч человек", - привела слова Платыгина пресс-служба Минтруда.

В 2025 году лучшим специалистом по мехатронике и робототехнике в РФ по итогам федерального этапа всероссийского конкурса "Лучший по профессии" стал Сергей Безусов из Волгоградской области. Федеральный этап проходил в Томской области в течение двух дней.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" с 2025 года стал частью нацпроекта "Кадры". Лучшие по итогам федеральных этапов конкурса получат денежные поощрения: за первое место - 1 млн рублей, второе место - 500 тыс. рублей, и третье - 300 тыс. рублей. Церемония награждения победителей 2025 года пройдет в декабре в Москве.

Организатором конкурса "Лучший по профессии" является Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса - ВНИИ труда.