Композиция прозвучит в исполнении заслуженной артистки России Юты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Песня героя, погибшего на СВО, штурмовика Алексея Подопригоры прозвучит на финальном концерте всероссийского песенного конкурса "Родники" в Санкт-Петербурге. Как сообщила ТАСС пресс-служба движения "Газманов - Родники", выступившего организаторами, мероприятие пройдет 30 сентября в БКЗ "Октябрьский".

"У Алексея было очень много песен о Родине, о Забайкалье. Я уже после его гибели по просьбе Елены отправила несколько его песен на конкурс "Родники", потому что это была мечта Алексея, чтобы его песни исполняли на большой сцене и чтобы сам он спел со звездой. И вот нам позвонили организаторы и сообщили, что песня Алексея прозвучит на финальном концерте, ее исполнит известная певица", - привели в пресс-службе слова матери героя Ольги Никифоровой.

Песня "Ты помни" прозвучит в исполнении заслуженной артистки России Юты. Она же выступила автором аранжировки к песне, создав студийную запись.

Трансляцию концерта можно будет увидеть на странице "Родников" во "ВКонтакте".

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Санкт-Петербурга. Официальный информационный партнер - ТАСС.