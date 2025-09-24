В Подмосковье врачи построили около 350 домов на предоставленных участках

В процессе строительства находятся ещё 115 зданий

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. участков предоставили бесплатно медицинским специалистам Московской области в рамках региональной программы "Земля врачам". В результате реализации меры поддержки почти 350 работников здравоохранения уже построили дома на полученной территории, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Уже 342 врача Подмосковья построили дома на земельных участках, полученных в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона. Еще 115 - находятся в процессе строительства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что программа реализуется в Московской области с 2021 года. Участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах Московской области. После строительства дома врачи могут оформить землю в собственность.

"Мы видим хорошие результаты региональной программы "Земля врачам", и цифры это подчеркивают. С начала действия закона медикам узких специальностей Подмосковья предоставлено свыше 2,5 тыс. земельных участков и более 450 из них уже освоены - на них семьи построили дома или ведут строительство", - привели в тексте слова министра имущественных отношений Подмосковья Тихона Фирсова.

Отмечается, что муниципалитетами-лидерами по освоению участков стали Домодедово, Коломна и Пушкинский округ.