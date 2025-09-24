На концерте прозвучали патриотические, роковые и лирические песни

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Фронтовая агитационно-пропагандистская бригада Воздушно-десантных войск дала концерт в донецкой школе, названной в честь погибших на СВО сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса и российского десантника Ивана Коковина, передает корреспондент ТАСС.

Выступил ансамбль из 2 солистов и 10 музыкантов. Полуторачасовой концерт включил патриотические, роковые и лирические песни. Он открылся песней "День Победы", также прозвучала "Смуглянка" из фильма "В бой идут одни старики", "Группа крови" группы "Кино" и "Небо славян" группы "Алиса". В завершение прозвучал неофициальный гимн ВДВ - песня "Синева", популярная еще у советских десантников, и "Песня о десанте" Александра Маршала.

"Мы хотели поделиться немножко частью своей души, чтобы вы немножко приблизились к Воздушно-десантным войскам. Видите, мы все ребята добрые, но, как говорится, добро должно быть с кулаками. Вас это тоже всех касается, впереди, надеюсь, долгая и счастливая жизнь, но при необходимости надо уметь за себя постоять", - сказал офицер командования ВДВ.

В зале собрались педагоги, старшеклассники и учащиеся средних классов. Многие пришли с российскими триколорами. "По рекомендации генерал-полковника, Героя РФ, командующего ВДВ Михаила Теплинского сегодня у нас состоялось замечательное мероприятие - это поистине патриотический урок, урок мужества. Эмоции переполняют учителей, учащихся, сотрудников школы, мы в восторге", - сказала ТАСС директор школы Ольга Буцина.

Школа № 115 получила имена ефрейтора Коковина и рядового Глосса 9 сентября. Россиянин и американец погибли в ходе СВО при ударе со стороны ВСУ, сражаясь бок о бок в районе Часова Яра. Оба награждены орденами Мужества посмертно. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным церемонию посетили министр просвещения РФ Сергей Кравцов, командующий ВДВ Михаил Теплинский, секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев и другие почетные гости.