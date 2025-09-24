Владельцы общепита отметили, что их протест не имеет политического и расистского характера

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Один из ресторанов города Фюрт в Баварии вывесил объявление о том, что в заведении не рады израильтянам. Об этом сообщило агентство DPA.

Надпись гласила, что в ресторане любят "всех людей, независимо от того, откуда они". "Мы являемся частью гражданского общества и потому не будем, как остальной мир, наблюдать, не предпринимая никаких действий. В этой связи мы решили протестовать. Наш протест не имеет политического, не говоря уже о расистском, характера", - говорилось в объявлении. "Израильским гражданам не рады в этом ресторане. Конечно, они снова будут желанными гостями, как только примут решение открыть свои глаза, уши и сердца", - отмечалось в нем.

Владелец ресторана, отвечая на запрос DPA, подтвердил, что внутри заведения был помещен плакат, который убрали спустя два-три часа. При этом он отметил, что там не хотели никого оскорбить.

Как пишет агентство, в еврейской общине Фюрта выразили возмущение в связи со случившимся и заявили, что намерены изучить возможность подачи заявления в правоохранительные органы.