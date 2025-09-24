Власти региона продолжают работу с обращениями граждан

ЙОШКАР-ОЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Марий Эл выделили из резервного фонда регионального правительства 3,3 млн рублей на капитальный ремонт кровли зала дзюдо в центре развития физической культуры и спорта в городе Волжск. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Поручил выделить 3,3 млн рублей из резервного фонда Эл на капремонт кровли, решение принял по итогам рабочей поездки в город", - сказал Зайцев. Он отметил, что в рамках совещания с руководством муниципалитета были рассмотрены проблемные вопросы, и одной из тем, которую поднимали жители, стало состояние именно этого спортивного объекта. "Из-за протечек кровли были повреждены внутренние помещения, хотя там тренируются 130 юных спортсменов и для них необходимо создать безопасные и современные условия", - подчеркнул глава республики. Он заметил также, что власти региона продолжают работу с обращениями граждан и "последовательно поддерживать развитие спортивной инфраструктуры по всей республике".

Ранее Зайцев сообщал, что выделил из резервного фонда регионального правительства более 10 млн рублей на завершение второго этапа капремонта центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в Йошкар-Оле, где ведутся работы в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".