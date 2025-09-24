Обучение финалистов конкурса предполагает пять очных модулей и продлится до апреля 2026 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Первый модуль обучения для 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика" стартовал в мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщается на сайте проекта.

"В мастерской управления "Сенеж" стартовал первый модуль программы обучения для 105 финалистов конкурса "Лидеры России. Политика". Перед участниками выступят наставники - опытные политики и управленцы - и эксперты из разных сфер. Также в рамках модуля участников ждут социальные выезды, работа с наставниками, проектирование управленческих решений, мастер-классы и другие образовательные форматы", - говорится в сообщении.

На открытии обучения с приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. "У вас впереди интересный год - год открытий, интересных собеседников и наставников. У вас в качестве лекторов, педагогов, наставников будут все самые интересные российские руководители, крупные политики, ведущие эксперты, у которых точно есть чему поучиться. Сложные задачи сегодня берутся только командной работой", - приводятся слова Кириенко.

В свою очередь секретарь генсовета партии "Единая Россия", наставник конкурса Владимир Якушев сделал акцент на качествах, важных для современных политиков. "Лидер не только тот, кто ведет вперед людей, но и тот, кто создает. Создает новые качества, новые смыслы, новые силы. Для "Единой России" сейчас в связи с приходом в политику новых поколений важны в лидерах именно эти качества. Мы как партия всегда ценили людей неординарных. Тех, кто может играть в единой команде, оставаясь при этом самим собой", - отметил Якушев.

Обучение финалистов конкурса предполагает пять очных модулей и продлится до апреля 2026 года.

Конкурс "Лидеры России. Политика" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к законотворческой деятельности для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду.