Планируется построить три комплекса

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Квартал" планирует вложить 13 млрд рублей в строительство трех гостиничных объектов в Крыму под брендом Cosmos, говорится в сообщении девелопера.

"Строительством трех гостиничных объектов занимается крымский застройщик - группа компаний "Квартал", совокупный объем инвестиций в реализацию этих проектов составит более 13 млрд рублей. Cosmos Hotel Group в партнерстве с Intermark Residence займется развитием и управлением отелями в соответствии со стандартами федеральной гостиничной сети и брендами Cosmos Stay Apartments и Cosmos Hotels", - отмечается в сообщении.

Апарт-отель Cosmos Stay Odyssey Residence Evpatoriya находится в Евпатории (195 номеров) и будет введен в эксплуатацию в октябре 2025 года. Апартаменты - отель Cosmos Stay Crimea Odyssey SPA Apartments, рассчитанный на 450 номеров, начнут возводить в первом квартале 2026 года. На третьем объекте - Cosmos Crimea Atlantis Therms & Resort (1,2 тыс. номеров) - уже стартовали работы. Всего гостиничный комплекс будет рассчитан на 1 845 номеров. Его открытие состоится в третьем квартале 2029 года.

"Общий объем инвестиций в Cosmos Crimea Atlantis Therms & Resort и инфраструктуру составил порядка 9 млрд рублей. Проектная загрузка номерного фонда - 367 тыс. человек ежегодно. После запуска отель, в состав которого входит общественный термальный комплекс, будет отвечать за круглогодичный оздоровительный отдых россиян", - приводятся в сообщении слова гендиректора проекта Cosmos Crimea Atlantis Therms & Resort Юрия Цукера.