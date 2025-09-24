В основу экспозиции войдут классическая чайная утварь, а также изысканные художественные изделия, украшенные каллиграфией, скульптурными элементами, инкрустацией и эмалями

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выставка "Магия пурпурной глины: Исинская керамика Цзыша", посвященная чайной керамической посуде, открылась на территории Государственного музея Востока в рамках перекрестных Годов Культуры России и Китая, передает корреспондент ТАСС.

"Речь идет не только об экспонировании произведений искусства. Мы говорим не только о предметах искусства китайской культуры. Мы говорим о том, что данная выставка является крупным гуманитарным проектом, который иллюстрирует глубину всеобъемлющего двустороннего российско-китайского стратегического партнерства, продолжая ту линию, которую проводят в жизнь наши лидеры. <...> И я хотел бы обратить ваше особое внимание на то, что наряду с политическим диалогом, социально-экономическими отношениями, крупными инвестиционными проектами на уровне межрегионального взаимодействия Вологодской области и провинций Китайской Народной Республики, особое место в укреплении двустороннего партнерства занимает культурно-гуманитарный аспект, культурно-гуманитарный диалог", - сказал в ходе открытия губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Проект реализован по инициативе Народного правительства города Исин (КНР), Исинской отраслевой ассоциации керамики и ее почетного члена Глеба Музрукова при поддержке министра культуры России Ольги Любимовой и президента центра исследований АТР, заместителя председателя Общества российско-китайской дружбы, члена Российского совета по международным делам Сергея Санакоева.

В основу экспозиции вошли более 100 работ лучших современных работ мастеров Цзыша, которые сами приедут в Россию. Впервые в таком объеме древнее искусство исинской чайной керамики, которому почти 600 лет, сможет увидеть российский зритель. Это и классическая чайная утварь, и изысканные художественные изделия, украшенные каллиграфией, скульптурными элементами, инкрустацией и эмалями. Посуда известна своей уникальной пористой структурой, которая "запоминает" аромат чая. Она является не только произведением искусства, но и предметом коллекционирования и официальным государственным подарком на самом высоком уровне.

Частью выставки стала презентация первой книги на русском языке об искусстве Цзыша - "Магия Цзыша: секреты исинской керамики", автором которой выступил Глеб Музруков - первый русский мастер Цзыша, известный специалист по культуре Китая. Издание подготовлено при содействии правительства Вологодской области и станет настоящим путеводителем по миру исинской керамики. В книге собрано более 470 цветных иллюстраций, описаны технологии работы с глиной, история великих мастеров и практические советы по уходу за изделиями.