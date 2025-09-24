Это первая для Ярославской области награда такого уровня на фестивале

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Студентки Первого православного колледжа при Николо-Сольбинском женском монастыре в Ярославской области впервые приняли участие в "Российской студенческой весне" и получили Гран-при в направлении "Мода" за коллекцию одежды "Соль". Это первая для Ярославской области награда такого уровня на фестивале, сообщили ТАСС в пресс-службе монастыря.

"Безусловно, такой успех - это во многом заслуга преподавателей Первого православного колледжа, настоящих профессионалов своего дела, Екатерины Николаевны Востровой и Натальи Николаевны Бодяло, которых мы от души благодарим. Победу Ярославской области принесли студентки Мария Медведева и Вероника Журавлева. Они получили Гран-при в направлении "Мода" за коллекцию одежды "Соль". Отметим, что это первая для Ярославской области награда такого уровня на "Студенческой весне", - рассказали в пресс-службе

Студентки Первого православного колледжа представляли на фестивале Ярославскую область. Они использовали элементы русского национального костюмы и современной повседневной одежды, при выборе палитры и принтов ориентировались на роспись храмов Николо-Сольбинского монастыря.

"Основная идея коллекции "Соль" состоит в объединении православной и светской одежды. Основой для вдохновения стала роспись храмов Николо-Сольбинского монастыря, роспись повторяется в платках, которые украшают головы моделей. Также в коллекцию были включены элементы церковных облачений, такие как поручи, которые успешно трансформировались и вписались в современную моду. Каждая модель коллекции выполнена в одной концепции: длинная пышная юбка, объемный верх и обязательный головной убор", - рассказала ТАСС студентка четвертого курса Вероника Журавлева.

XXXIII (IV) Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" открылся Ставрополе 15 сентября. Он проводится в России ежегодно с 1993 года. С 2022 года в рамках программы проходит отдельный фестиваль для студентов профессиональных образовательных организаций, включающий более 70 региональных отборочных этапов. Учредителями и организаторами фестиваля в 2025 году являются Российский союз молодежи и правительство Ставропольского края, фестиваль проходит при организационной и информационной поддержке Минпросвещения РФ, Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

О монастыре

В монастыре построены 12 храмов, жилые корпуса, стены-здания, проведены все коммуникации, сделаны дороги. В 2013 году был проведен газ, попутно были газифицированы деревни - до ближайшего города, Переславля-Залесского, 70 км. При обители создан собственный медицинский центр, лицензированный по 13 видам медицинской деятельности.

С 2007 года монастырь занимается воспитанием и образованием детей и молодежи. В обители созданы общеобразовательная школа "Добрая школа на Сольбе" и Первый православный колледж - единственный православный колледж в России. В монастыре постоянно живут, воспитываются и учатся более 260 детей. Николо-Сольбинский монастырь также славится своими рукодельными мастерскими.