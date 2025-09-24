Пирсон Шарп уточнил, что "за все время, проведенное в Донбассе, не нашел ни одного человека, который бы назвал себя украинцем"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Журналист американского телеканала One America Пирсон Шарп, специализирующийся на расследованиях, после поездки в Донбасс в рамках пресс-тура, организованного командой писателя Захара Прилепина, получает угрозы от недоброжелателей.

Журналист опубликовал пост в Х о поездке в Донбасс, в котором написал, что "люди здесь борются за свою свободу, их истории разбивают западную интерпретацию происходящего на Украине".

"Я поговорил с мужчинами и женщинами, которые здесь живут и сражаются, и они рассказали, что Россия им не враг, а вот Украина - да, они сказали, что благодарны президенту [РФ Владимиру] Путину за то, что он сделал, чтобы защитить их от режима [Владимира] Зеленского. Это их слова, не мои", - отметил Шарп.

В ответ в комментариях ему стали поступать угрозы от настроенных против России иностранцев. Несмотря на это, он разместил еще один пост. "Хочу продолжить свой предыдущий пост, потому что реакция была поразительной, хотя и, к сожалению, предсказуемой. Весь раздел комментариев просто заполнен ненавистью и реальными угрозами смерти. <…> Все, что нужно знать о ситуации. Разница между мной и этими... людьми... в том, что я пошел туда и поговорил с местными жителями", - отметил журналист.

Он уточнил, что "за все время, проведенное в Донбассе, не нашел ни одного человека, который бы назвал себя украинцем". "Все до единого говорили, что они с гордостью называют себя русскими. Я передаю то, что мне рассказали местные жители", - добавил он.

Это был девятый пресс-тур, организованный командой Прилепина, в частности изданием "Ваши новости", для иностранных журналистов и блогеров. В нем приняли участие работники медиа и бывшие политические деятели из США, Бангладеш, Словакии, Чехии. Они посетили отряды имени Максима Кривоноса и Мартына Пушкаря, созданные из бывших солдат ВСУ, побывали в Мариуполе, встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным. После Донбасса отправились в Нижний Новгород на международный слет молодежи. Там они также познакомились с работой центра подготовки "Сталь".