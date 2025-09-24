Законопроект будет способствовать развитию внутреннего туризма и увеличению количества мест для приема гостей

АРХАНГЕЛЬСК, 24 сентября. /ТАСС/. Владельцы частных домов смогут предоставлять гостиничные услуги в Архангельской области. Как сообщает пресс-служба Архангельского областного собрания, депутаты на сессии в двух чтениях приняли законопроект, который позволит использовать частные жилые дома как гостевые.

"Областное собрание депутатов приняло в двух чтениях законопроект, который легализует использование частных жилых домов для предоставления гостиничных услуг. Этот документ создает правовую основу для участия региона в федеральном эксперименте по развитию гостевых домов, стартующем в Архангельской области 1 сентября 2025 года", - указано в сообщении.

С сентября 2025 года по декабрь 2027 года в регионе будет действовать особый правовой режим, призванный упростить процедуры открытия и работы малых средств размещения. Это будет способствовать развитию внутреннего туризма и увеличению количества мест для приема гостей.

Нововведения законопроекта - это упрощенная процедура классификации гостевых домов по сравнению с гостиницами и базами отдыха, а также установление четких и понятных требований. Согласно им, дом должен располагаться на земле под ИЖС, принадлежать физическому лицу, иметь не более 15 комнат и вмещать одновременно до 45 гостей. Параллельно закон наделяет областные органы власти необходимыми полномочиями по контролю, надзору и проведению проверок в этой сфере.

Инициатива получила активную поддержку, так как отвечает запросу со стороны местных жителей. "Когда принимался федеральный закон об эксперименте по развитию системы гостевых домов, Архангельская область изначально не была в списке участников. Но для нас эта тема крайне важна, - отметила председатель комитета по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту регионального парламента Ольга Виткова. - Заинтересованность местных жителей, особенно в отдаленных населенных пунктах, очень велика".

На данный момент уже порядка 90 гостевых домов готовы участвовать в эксперименте. Новый закон дает владельцам ключевые преимущества: официальный статус, возможность претендовать на государственную поддержку, а также содействие в продвижении через туроператоров.