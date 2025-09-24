Сейчас для приватизации квартиры врачам необходимо иметь непрерывный 10-летний стаж работы в медучреждении на полной ставке

АРХАНГЕЛЬСК, 24 сентября. /ТАСС/. Приватизацию служебного жилья для медицинских работников упростили в Архангельской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Соответствующий законопроект во втором чтении утвердили депутаты Архангельского областного собрания. Сейчас для оформления служебной квартиры в собственность медикам необходимо иметь непрерывный 10-летний стаж работы в медучреждении на полной ставке.

"При этом врачи, совмещающие несколько должностей, но выполняющие полный объем работы, не могли воспользоваться этим правом. Новый закон позволит учитывать суммарную нагрузку всех должностей", - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова, ее слова приводит пресс-служба.

Еще одно условие приватизации служебного жилья: медики должны прожить в нем не менее десяти лет. При этом часто возникают ситуации, когда квартира меняет статус с муниципальной на региональную, и срок проживания начинает отсчитываться заново. Законопроект предлагает учитывать оба периода проживания.

Еще одно изменение касается требований к наличию другого жилого помещения. Медики смогут приватизировать служебное жилье, если у них или их родственников есть недвижимость в другом населенном пункте того же муниципального образования.

Привлечение медицинских работников в медучреждения региона остается ключевым вопросом в работе системы здравоохранения региона. В области действует комплекс мер поддержки врачей, в который входит и предоставление служебного жилья. Сегодня в ведении министерства здравоохранения находятся более 200 квартир, порядка 560 иногородних медиков получают компенсацию аренды жилья.