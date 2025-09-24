В Туапсинском округе сняли угрозу атаки БПЛА

Опасности для жителей и гостей округа нет

КРАСНОДАР, 24 сентября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотников сняли в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края. Об этом сообщил глава округа Сергей Бойко.

"Отмена угрозы атаки беспилотников. Опасности для жителей и гостей Туапсинского округа нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Бойко призвал при обнаружении обломков беспилотников не подходить к ним, так как они могут представлять угрозу. "Их нельзя снимать. Также нельзя пользоваться рядом с ними мобильным телефоном. Нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить в "Службу 112", - отметил он.

Ранее оперштаб Кубани сообщал, что при атаке беспилотников на Туапсе пострадали два человека. Бойко сообщал об угрозе атаки беспилотников. По его данным, безэкипажные катера были обнаружены в Черном море.