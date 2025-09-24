Журналист из Казахстана Владимир Курятов назвал сохранение исторической памяти важной миссией информагентств и средств массовой информации

ВОЛГОГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Средства массовой информации сегодня фактически выходят на первый план в борьбе за сохранение исторической памяти. Об этом говорили на итоговой пресс-конференции в Волгограде журналисты стран СНГ - участники международного медиатура "Дорогами Победы".

Медиатур, который был организован Информационным агентством России ТАСС при содействии МИД Белоруссии и информагентства БелТА, завершился 24 сентября в Волгограде. С 15 сентября участники также посетили Москву, Брест, Минск и Санкт-Петербург, которые хранят память о ключевых сражениях Великой Отечественной войны, об ужасах геноцида и преступлениях нацистов на советской земле. Журналисты стран Содружества почтили память погибших, а также познакомились с тем, как развиваются и живут сегодня эти города.

"Роль СМИ в защите исторической памяти очень важна. Сейчас идет в том числе информационная война, и СМИ выходят на первый план в защите исторической памяти - то, как мы это передадим, какие акценты поставим", - сказала руководитель международного отдела армянского медиахолдинга "Иравунк" Заруи Бабуханян на пресс-конференции. Она отметила, что медиахолдинг, который она представляет, уделяет особое внимание теме сохранения исторической памяти и особенно актуализирует ее в год 80-летия Победы.

В свою очередь журналист из Казахстана - заместитель управляющего директора агентства Казинформ Владимир Курятов подчеркнул, что в наше время, когда молодое поколение практически не имеет возможности общаться со свидетелями тех страшных событий, сохранение исторической памяти становится важнейшей миссией не только информагентств, но и всех СМИ.

Медиатур как паломничество

Многие участники отмечали, что истории их семей тесно связаны с историей Великой Отечественной войны, и потому участие в этом медиатуре стало для них знаковым и личным событием. "Для меня медиатур стал своеобразным паломничеством. Мы почтили память всех воинов, жертв. Участие в медиатуре - это для меня личная история", - сказала ТАСС Заруи Бабуханян. Она рассказала, что ее бабушка навсегда запомнила, как ее ребенком эвакуировали с оккупированных фашистскими войсками территорий, ее прадед Арменак Оганесов был участником боевых действий, а в 1945 году участвовал в параде в Ростове-на-Дону.

Журналист Голиб Хасанов из Национального информагентства Узбекистана (УзА) отметил, что для него было важно побывать в тех местах, о которых он знал из книг. "Раньше я читал и смотрел фильмы. <…> Как будто стал свидетелем войны", - сказал он. В свою очередь Данияр Исанов - писатель и медиаэксперт Киргизского национального информагентства "Кабар" - рассказал, что в первый раз был в некоторых городах медиатура, хотя занимается историей Великой Отечественной войны и, в частности, участвовал в создании фильмов об этих событиях на киргизском языке. Он поделился, что собирается написать очерк об увиденном во время медиатура "Дорогами Победы".

Перекликающиеся проекты

Заместитель главного редактора газеты "7 дней" Белорусского телеграфного агентства (БелТА) Юлия Гавриленко рассказала, что они с коллегами работают над проектом, посвященным белорусам, которые участвовали в параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. "Нам удалось выяснить, что там были порядка 300 белорусов. Точных данных нет. Мы стараемся рассказать их биографию, разыскиваем их семьи, родственников, которые могут поделиться фотографиями и воспоминаниями", - сказала она ТАСС. На данный момент вышло уже 18 текстов. "Когда появилась возможность участвовать в медиатуре, было особенно приятно пройти по Красной площади, потому что герои нашего проекта 80 лет назад шли этой же дорогой", - отметила белорусская журналистка.

Она добавила, что сильные эмоции вызвало у нее посещение Волгограда, потому что более половины из 18 героев ее проекта сражались под Сталинградом. Юлия отметила, что нет точных данных, сколько выходцев из Белоруссии погибли в той битве. "Почтить память этих людей, находиться на Мамаевом кургане - это было очень почетно, я очень горда, что смогла здесь побывать", - подчеркнула она.

Эффект присутствия

Многие участники медиатура отмечали важность развития мультимедийных проектов в музеях, что позволяет сделать подачу информации более ориентированной на молодое поколение. Корреспондент Информационного агентства Таджикистана Ховар Лайло Касымова отметила, что ее впечатлили мультимедийные проекты российских и белорусских музеев, которые посетили участники медиатура. "Это дает лучшее понимание того, что происходило в то время. Эффект присутствия. Это переносит тебя в те времена", - сказала она ТАСС.