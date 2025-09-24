В Москве отапливаются уже около трети жилых домов

Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон в столице стартовал в полном объеме, тепло уже получают свыше 30% жилых домов и почти 50% значимых социальных объектов, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, отопление уже включили в свыше 30% домов и почти 50% социальных объектов", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По его словам, подача теплоносителя осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. Вначале теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, работы были завершены в установленный срок. Он уточнил, что к новому отопительному сезону подготовили 13 ТЭЦ, 38 районных и 42 квартальные тепловые станции, 97 малых котельных.

Были выполнены регламентные работы на более чем 145 тыс. километров электрических, 9 тыс. километров газовых, свыше 13 тыс. километров водопроводных и около 5,5 тыс. километров канализационных сетей. Сформировано необходимое количество аварийных бригад, которые укомплектованы необходимой техникой и материалами.