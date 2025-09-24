Новый ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева работает в сфере образования более 20 лет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Доктор химических наук, профессор Сергей Филатов назначен ректором Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д.И. Менделеева, следует из информации, опубликованной в официальном телеграм-канале Минобрнауки РФ.

"Ректором Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева назначен Сергей Николаевич Филатов", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, Филатов окончил Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева в 2004 году по специальности "Химическая технология высокомолекулярных соединений", является автором 116 научных трудов в области химии и технологии высокомолекулярных соединений.

Новый ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева работает в сфере образования более 20 лет. В альма-матер прошел путь от ассистента кафедры химической технологии пластических масс и аспиранта до проректора.

Из сообщения следует, что Филатов награжден благодарностью министра образования и науки Российской Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад в подготовку кадров для отечественной химической промышленности, благодарностью министерства науки и высшего образования Российской Федерации, почетной грамотой Минобрнауки России.