В Думу внесли законопроект о регулировании деятельности турагрегаторов

В документе указано, что владелец туристического агрегатора не несет ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, информация о которых размещена на площадке

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла в палату парламента законопроект, который регулирует деятельность туристических агрегаторов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект вносит изменения в закон "Об основах туристической деятельности". Так, согласно поправкам, турагрегатором считается компьютерная программа или сайт, предоставляющие информацию о туристских продуктах с возможностью заключить с туроператором или турагентом договор об оказании услуги, а также возможностью осуществить оплату по таким договорам. Кроме того, проектом устанавливается определение владельца турагрегатора.

В документе указано, что владелец туристического агрегатора не несет ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, информация о которых размещена на площадке. При этом агрегатор вправе требовать у турагентов и туроператоров дополнительную информацию, подтверждающую сведения, размещенные на площадке. Предоставление недостоверной информации является основанием для расторжения договора агрегатором на оказание услуг по размещению информации.

Кроме того отмечается, что заключение турагрегатором отдельных договоров на перевозку и размещение, а также договоров о реализации туристского продукта на одно и то же лицо, на один и тот же период, а также проведение оплаты по таким договорам, квалифицируется как туроператорская деятельность и допускается в случае внесения сведений о туристском агрегаторе в единый федеральный реестр туроператоров.

Позиция бизнеса

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин сообщил ТАСС, что законопроект впервые вводит понятие турагрегатора как информационной платформы для самостоятельного поиска и бронирования отдельных туристических услуг от различных поставщиков. Это позволит на нормативно-правовом уровне раскрыть специфику деятельности агрегаторов и их отношений с партнерами и потребителями. Также законопроект закрепляет базовые правила работы агрегаторов.

"Многих из этих правил добросовестный бизнес уже и так придерживается - после ухода зарубежных монополистов в России сформировался высококонкурентный рынок, и именно конкуренция становится драйвером дальнейшего повышения уровня сервиса для туристов. Однако правовая определенность повысит прозрачность рынка и уровень защиты клиентов. Вместе с тем, отдельные положения требуют дополнительного обсуждения и уточнения, прежде всего, нормы о работе иностранных агрегаторов на российском рынке", - объяснил эксперт.