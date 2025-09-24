МВД подготовило рекомендации по цифровой автономности в условиях ограничений

Электронные билеты, копии паспорта, медицинского полиса, водительских прав следует заранее сохранить в локальной памяти телефона или на другом носителе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. МВД России напомнило гражданам о необходимости подготовки к возможным сбоям в работе интернета и рекомендовало заранее создать "цифровой неприкосновенный запас". Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Ключевым элементом подготовки является создание так называемого "цифрового неприкосновенного запаса" - набора данных, доступ к которым не зависит от наличия сети. Электронные билеты, копии паспорта, медицинского полиса, водительских прав следует заранее сохранить в локальной памяти телефона или на другом носителе", - отметили в МВД. Там добавили, что также стоит заранее сохранить медицинские рецепты из аккаунта на "Госуслугах", а также номера телефонов экстренных служб, такси, врачей и близких.

В ведомстве подчеркнули, что для связи можно использовать P2P-мессенджеры, работающие через Bluetooth и Wi-Fi Direct. Также в экстренных случаях единственным каналом для выхода в сеть могут стать общественные точки Wi-Fi, доступные в кафе, библиотеках или торговых центрах.

Особое внимание МВД рекомендует уделить аналоговым каналам. "Проводное радиовещание и телевидение играют ключевую роль в системах экстренного оповещения населения (КСЭОН). Такие системы созданы для оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях, используя различные каналы, включая сирены, громкоговорители, радио и телевидение", - пояснили в управлении, призвав приобрести радиоприемник на батарейках и узнать, есть ли у вас дома проводная радиоточка.

Среди мер также названы скачивание офлайн-карт, использование бумажных аналогов, наличие наличных средств на случай перебоев с банковскими сервисами, а также подготовка автономного досуга - скачанных фильмов, музыки и книг на вашем мобильном устройстве.

В МВД отметили, что выполнение этих рекомендаций обеспечит гражданам базовую автономию и устойчивость в любых условиях.