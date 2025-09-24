Первыми в сборе примут участие вместе с главой региона его заместители, руководители и сотрудники органов власти и местного самоуправления

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Курганской области Вадим Шумков призвал жителей региона присоединиться к сбору средств для Белгородской области на защиту детских учреждений от атак ВСУ. На просьбу откликнулись сотрудники органов власти и местного самоуправления, которые перечислят дневной заработок, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Первыми в сборе примут участие вместе с главой региона его заместители, руководители и сотрудники органов власти и местного самоуправления. Они поддержали предложение перечислить на закупку всего самого необходимого по заявке Белгородской области дневной заработок", - сообщили в пресс-службе.

Шумков опубликовал в своем Telegram-канале перечень необходимых белгородцам товаров. Желающим предлагают обратиться в пункты приема гуманитарной помощи в Кургане, а также в центры социального обслуживания в муниципалитетах. Кроме того, средства собирает Курганское областное отделение Российского детского фонда.