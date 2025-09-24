Патриарх Кирилл поздравил Краснова и Гуцана с назначением на новые должности

Патриарх подчеркнул важность сохранения "сложившегося конструктивного взаимодействия" РПЦ и Генпрокуратуры

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил председателя Верховного Суда РФ Игоря Краснова и генерального прокурора РФ Александра Гуцана с назначением на должности и выразил надежду на развитие сотрудничества этих структур с Русской православной церковью. Текст поздравлений опубликован на сайте Московской патриархии.

"За долгие годы работы в системе правоохранительных органов нашей страны вы зарекомендовали себя как эффективный руководитель и ответственный государственный деятель, верный служебному долгу и присяге. Полагаю, что накопленный вами большой профессиональный опыт будет способствовать надлежащему решению стоящих перед Верховным Судом Российской Федерации задач, направленных на защиту прав и свобод граждан, обеспечение правопорядка и справедливости. Выражаю надежду на дальнейшее развитие плодотворного взаимодействия Верховного суда Российской Федерации с Русской православной церковью во имя утверждения традиционных нравственных ценностей в жизни наших современников", - говорится в поздравлении патриарха новому председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову.

В поздравлении новому генпрокурору Александру Гуцану патриарх подчеркнул важность сохранения "сложившегося конструктивного взаимодействия" РПЦ и Генпрокуратуры. "Многие годы вы совершаете служение Отечеству, заботясь о соблюдении прав наших сограждан и защите их законных интересов. Своими усердными трудами, добросовестностью и принципиальностью, ответственностью и профессионализмом вы стяжали уважение коллег и доверие государственного руководства. Надеюсь, что сложившееся конструктивное взаимодействие органов прокуратуры с Русской православной церковью будет продолжаться на благо страны и народа", - заключил свое поздравление предстоятель РПЦ.