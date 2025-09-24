Российские студотряды отправили гуманитарную помощь для приграничных регионов

В частности, собраны лекарства, продукты питания, питьевая вода, одежда, канцелярские товары и предметы первой необходимости

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские студенческие отряды (РСО) отправили гуманитарную помощь для жителей приграничных регионов. Об этом сообщает пресс-служба РСО.

"В преддверии Дня воссоединения исторических территорий с Россией студенческие отряды отправили гуманитарную помощь жителям Белгородской, Брянской, Курской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики, а также участникам специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя набсовета РСО Михаила Киселева, за полтора месяца силами студотрядовцев со всей России была собрана гуманитарная помощь - лекарства, продукты, предметы первой необходимости. "Студенческие отряды всегда были школой ответственности и взаимовыручки, и этот масштабный сбор - лучшее доказательство того, что значит быть гражданином своей страны: в нужный момент быть вместе, работать и помогать", - отметил он.

В частности, собраны лекарства, продукты питания, питьевая вода, одежда, канцелярские товары и предметы первой необходимости. В сборе гуманитарной помощи принимали участие студотрядовцы со всей России, он был организован на базе мультиформатного пространства РСО в Москве, куда все желающие отправляли собранную в регионах помощь.

"Мы совместно с партнерами из ЦСКА объединили усилия, чтобы поддержать военных, врачей, просто мирных жителей - и взрослых, и детей. К сбору груза и средств присоединились ребята со всех уголков России и благодаря этому сегодня мы отправляем помощь на сумму более 2 млн рублей", - приводятся слова председателя правления РСО, члена комитета Госдумы по охране здоровья Юлии Дрожжиной.

Российские студенческие отряды - крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В РСО состоят более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.