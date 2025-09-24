Президент РФ Владимир Путин представил кандидатуру Игоря Каграманяна на должность аудитора Счетной палат

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Игоря Каграманяна от должности директора департамента здравоохранения правительства России. Подписанный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Каграманяна Игоря Николаевича от должности директора департамента здравоохранения правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин представил кандидатуру Каграманяна на должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации. Госдума, в свою очередь, постановила назначить его на предлагаемую должность.