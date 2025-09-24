Книга рекордов Гиннесса: в Дубае подали самую дорогую чашку кофе за $680

Его приготовили в Roasters Specialty Coffee House 13 сентября

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Самая дорогая чашка кофе была подана в Дубае и обошлась в $680. Об этом говорится в заявлении, распространенном Книгой рекордов Гиннесса.

"Самая дорогая чашка кофе стоит 2,5 тыс. дирхамов ($680), она была приготовлена в Roasters Specialty Coffee House в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 13 сентября 2025 года", - следует из официальной записи рекорда.

Как отмечается, кофе был заварен вручную с помощью специальной воронки V60, а в качестве кофейных зерен использовался один из самых редких и эксклюзивных сортов - Geisha (Гейша), выращенный на ферме Hacienda La Esmeralda в Панаме.