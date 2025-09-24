Полеты будут выполняться два раза в неделю

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Ярославлем и Казанью, приостановленное в мае этого года, возобновится 4 октября. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в Telegram-канале.

"С 4 октября возобновляем прямое авиасообщение между Ярославлем и Казанью. Полеты будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и субботам. В пути - всего 1 час 15 минут. Рейсы будет осуществлять авиакомпания "ЮВТ аэро" на комфортабельных самолетах вместимостью 50 пассажиров", - написал губернатор.

По словам Евраева, маршрут Ярославль - Казань сразу стал востребованным, когда был впервые запущен в 2018 году. Возобновление рейсов важно для развития региона в целом - это новые возможности для туризма, деловых контактов, обмена опытом и сотрудничества между регионами.

Из аэропорта Ярославля можно улететь в Москву, Пермь, Сочи и Санкт-Петербург. Дополнительные возможности для расширения географии полетов появятся после завершения реконструкции международного терминала аэропорта "Золотое кольцо" в Ярославской области в 2027 году.