Представителю The Royal Parks неизвестно о каких-либо инцидентах, когда люди убивали или ели лебедей в восьми королевских парках

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Благотворительная организация The Royal Parks опровергла высказывания лидера британской правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража о том, что мигранты из Румынии убивают лебедей в общественных парках Лондона, чтобы затем употребить их в пищу.

"Нам неизвестно о каких-либо инцидентах, когда люди убивали или ели лебедей в восьми королевских парках Лондона. Наши сотрудники тесно взаимодействуют с [организацией] Swan Sanctuary, чтобы обеспечить благополучие лебедей в парках", - сказал представитель The Royal Parks, слова которого приводит радиостанция LBC.

Ранее Фараж в интервью LBC заявил, что "люди других культур едят лебедей в королевских парках". По его словам, этим занимаются мигранты из Румынии и других стран Восточной Европы.

Согласно последнему опросу общественного мнения компании YouGov, Reform UK пользуется наибольшей поддержкой избирателей (29%). За ней идет правящая Лейбористская партия (20%), на третьем месте - Консервативная партия (176%). На четвертой строчке находится партия "Либеральные демократы" (15%). Следующие парламентские выборы должны пройти не позднее августа 2029 года.