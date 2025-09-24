Авиакомпания проводит дополнительную техническую проверку воздушного судна

САМАРА, 24 сентября. /ТАСС/. Рейс из Самары в Анталью перенесли более чем на 15 часов. Это следует из данных онлайн-табло местного аэропорта.

Согласно онлайн-табло аэропорта рейс должен был вылететь в 04:05 (05:05 мск). На данный момент время вылета значится в 23:00 (00:00 мск).

"Авиакомпания Azur Air вынуждена перенести рейс ZF-3025 по маршруту Самара - Анталья для проведения дополнительной технической проверки воздушного судна", - говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.

В авиакомпании уточнили, что на время ожидания пассажиры временно размещены в терминале аэропорта Самары. С ними работают представители авиакомпании, предоставляются прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

"В настоящий момент идет оценка технического состояния воздушного судна, параллельно ведется работа по размещению пассажиров в гостинице", - говорится в сообщении.

В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что в аэропорту для пассажиров рейса организована мобильная приемная. "Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, в том числе предоставление пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.