Студенты будут жить в современном общежитии и проходить практику в костромских больницах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Кировский медицинский университет подготовит врачей для Костромской области, студенты будут жить в современном общежитии и проходить практику в костромских больницах. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Ситникова.

"Современные условия обучения, комфортное общежитие и близость к дому. Костромская область заключила соглашение о сотрудничестве еще с одним медицинским университетом. Задачу по привлечению новых кадров в медицину ставит губернатор Сергей Ситников", - говорится в сообщении.

Соглашение о совместной работе заключили департамент здравоохранения Костромской области и Кировский государственный медицинский университет, будет проведен детальный анализ медико-демографической ситуации в регионе и разработана программа по ликвидации кадрового дефицита.

Костромские студенты будут жить в современном общежитии, заселять костромичей будут группой. Студенты-целевики будут проходить практику в костромских медицинских учреждениях. Также планируется повышение квалификации на базе Кировского медуниверситета для врачей из Костромской области. Вуз готов формировать программы под запрос региона.

По данным пресс-служба администрации Костромской области, в настоящее время в медицинских вузах по целевым направлениям от региона обучаются более 700 студентов. Благодаря проделанной работе за последние пять лет укомплектованность врачами в медучреждениях Костромской области увеличилась с 76% до 85%.