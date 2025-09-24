В Вологодской области запретили продавать алкоголь в День здорового образа жизни

Праздник отметят 1 марта

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вологодские парламентарии расширили перечень праздничных дат, когда запрещена розничная торговля алкоголем. В список добавили День здорового образа жизни, который область впервые будет отмечать 1 марта 2026 года, сообщила пресс-служба Вологодского заксобрания.

"День здорового образа жизни - отличная возможность еще раз задуматься, правильно ли мы организуем свой досуг или настало время изменить подход, сосредоточившись на занятии физкультурой и спортом. Соответствующие условия будут созданы. Очень важно, что 1 марта станет днем открытых дверей во многих спортивных и медицинских организациях области. Инициатива провести такие мероприятия исходила от самих жителей <…>. Будем надеяться, что новая праздничная дата будет способствовать укреплению Вологодской области как региона активных людей, поддерживающих здоровый образ жизни", - привела пресс-служба слова председателя комитета по экономической политике и собственности Михаила Ананьина по итогам принятия решения.

В Вологодской области с 1 марта 2025 года действуют ограничения по продаже спиртного. Купить алкоголь по будням можно только с 12:00 до 14:00 и без ограничений в кафе, ресторанах и других заведениях общепита с соответствующей лицензией. В выходные и отдельные праздничные дни - новогодние праздники, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы - горячительное продается без ограничений. Однако значительно расширен перечень праздничных дат, когда реализация алкоголя в регионе запрещена, теперь в этом списке и День здорового образа жизни. Введены дополнительные ограничения на продажу спиртного в подвальных помещениях, цокольных этажах и пристроенных помещениях многоквартирных домов, чтобы вытеснить из дворов "наливайки".