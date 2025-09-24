Также в регионе создадут первые кадровые центры для студентов и школьников

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца 2027 года модернизировать в регионе все центры занятости, а также создать первые кадровые центры для студентов и школьников для снижения уровня безработицы в республике. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"В 2027 году центры занятости населения в Ингушетии будут модернизированы. Программа обновления реализуется федеральным министерством труда и социальной защиты и направлена на повышение качества и доступности услуг службы занятости. Кроме того, в нашей республике планируется создание современных кадровых центров для молодежи, где школьники и студенты смогут ознакомиться с востребованными профессиями и получить практический опыт", - написал Калиматов.

По его словам, на данный момент в Ингушетии общий уровень безработицы составляет 26%, он является одним из самых высоких в стране. Создание центров будет способствовать решению этой проблемы.

"Это будут современные площадки, где жители республики смогут быстро и удобно получать все необходимые услуги в сфере занятости - от регистрации и поиска работы до профессионального обучения и помощи в открытии собственного дела. Особое внимание будет уделено профориентации молодежи, чтобы помочь молодым людям выбрать профессию и успешно начать карьеру. Ключевой принцип обновленных центров - единое окно, позволяющий получать все основные услуги в одном месте", - добавил глава региона.

Самый высокий уровень безработицы в России сохраняется в Ингушетии. Весной 2024 года показатель составил 26,9%. При этом динамика отмечалась положительная - по сравнению с аналогичным периодом 2023 года уровень снизился на 1,4 п. п. Власти Ингушетии намерены с помощью дорожной карты к концу 2030 года снизить численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, а также снизить общий уровень безработицы до 13,5%. Также планируется повысить к концу 2030 года уровень трудоустройства выпускников СПО до 60% и высшего образования - до 50%.